Gom di Reggio, definita la direzione dell’Unità di Neonatologia

Dopo quattro anni e mezzo da facente funzioni, la dott.ssa Isabella Mondello è il direttore dell’Uoc di Neonatologia e Terapia intensiva neonatale del Gom. «Sono molto contenta; è il suggello di un percorso non solo professionale ma anche di amore per questa città», sottolinea la professionista nata in Svizzera e laureatasi nel 1989 in Medicina e Chirurgia all’Università di Messina con all’attivo frequentazioni nelle più prestigiose Terapia intensiva neonatali italiane e straniere.

Intensi gli anni del Covid trascorsi in riva allo Stretto: viene nominata direttore facente funzioni in piena pandemia affrontando tante sfide senza che, comunque, la progettualità ed il sostegno da parte del management del Gom, dei colleghi e di tutto il personale, le vengano mai meno. Contemporaneamente, viene nominata presidente regionale della Società italiana di neonatologia. «Ho cercato di realizzare più cose possibili per la città e per la regione che mi hanno accolto investendo nella formazione, in particolare nel settore della rianimazione neonatale, branca della neonatologia che deve sempre essere implementata ed ottimizzata realizzando corsi in qualità di presidente regionale in modo da uniformare le procedure di rianimazione neonatale in sala parto e nelle Terapie intensive neonatali», sottolinea Mondello ricordando che a Reggio si sono formati, per la prima volta in Calabria, gli istruttori di rianimazione neonatale che andranno ad operare in tutta Italia.