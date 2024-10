Capodanno 2025 in Calabria a Reggio: l'annuncio social di Occhiuto. A condurre la kermesse Marco Liorni

A poco più di due mesi dal Capodanno, il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, attraverso un reel postato sui social, ha ufficializzato che l'evento della Rai per festeggiare la fine del 2024 e l'inizio del 2025 si terrà a Reggio Calabria.

E' la seconda volta consecutiva, dunque, per la Calabria dopo l'evento dello scorso anno a Crotone.

"Non solo Capodanno nell'accordo con la Rai - ha sottolineato Occhiuto - perchè nell'ultimo anno in cento trasmissioni della Rai decine di milioni di italiani hanno visto posti meravigliosi di una Calabria che non conoscevano, di una Calabria che veniva raccontata solo per i problemi e che ora si sta prendendo nel paese il posto che merita. Se lo prenderà anche a Capodanno facendo iniziare l'anno a tutti gli italiani nella bellissima città di Reggio Calabria".

La conduzione de "L'anno che verrà" è stata affidata a Marco Liorni e il teatro della kermesse sarà il suggestivo lungomare reggino.