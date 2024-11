Iniziative particolari a Reggio Calabria per il Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate

Reggio Calabria ha ospitato le celebrazioni ufficiali per il Giorno dell’Unità Nazionale e la Giornata delle Forze Armate. La città è stata selezionata dal Ministero della Difesa come una delle 36 località italiane dove si svolgeranno iniziative particolari per commemorare questa ricorrenza.

Il programma della giornata prevede un ampio ventaglio di eventi. La cerimonia ufficiale ha avuto inizio alle ore 11 con la deposizione di una corona di alloro al Monumento ai Caduti di Corso Giacomo Matteotti, in presenza del Prefetto di Reggio Calabria e del Direttore Marittimo della Calabria e della Basilicata tirrenica. Subito dopo, a Piazza Italia, sono stati letti i messaggi del Presidente della Repubblica e del Ministro della Difesa, e sono state consegnate le Onorificenze al Merito della Repubblica Italiana.

Durante la giornata, gli alunni delle scuole locali hanno avuto l’opportunità di partecipare a incontri con rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze dell’Ordine, contribuendo alla promozione di valori civici e patriottici tra le nuove generazioni. Nel pomeriggio, dalle 16, Piazza Sant’Agostino ospiterà dimostrazioni a cura delle Forze Armate e delle Forze di Polizia. Qui sarà consegnata una Bandiera Italiana agli studenti dell’Istituto Tecnico Industriale “A. Panella”, un simbolo di unità e appartenenza nazionale.