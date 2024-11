Preghiera, formazione e riflessione: l’Arcidiocesi di Reggio Calabria si apre al territorio

Un itinerario che si snoda tra momenti di preghiera, formazione culturale e riflessione: è ricco il calendario delle iniziative promosse dall’Arcidiocesi per l’anno pastorale 2024/2025 con cui la Chiesa di fondazione paolina, attraverso le diverse realtà diocesane, si propone di coinvolgere la comunità reggina in un percorso comune di crescita non solo spirituale, ma anche sociale. A guidare il cammino sarà la Consulta diocesana per la cultura.

Lo “speciale” itinerario ha preso il via già ad ottobre con il convegno di formazione giovani organizzato dalla Caritas regionale Calabria presso la Casa di spiritualità delle Figlie della Chiesa ad Arghillà.

Il prossimo appuntamento è previsto dopodomani, venerdì 8 novembre, alle 18, presso l'aula magna “Canonico Domenico Farias” dell’Istituto superiore di Scienze religiose per l’incontro promosso dall’Istituto diocesano di formazione politico-sociale “Lanza” (Isfps), nell'ambito del corso di formazione annuale su “Partecipazione politica e dissonanza cognitiva collettiva”, tenuto da Antonino Spadaro, docente ordinario di Diritto costituzionale presso il Digies dell’Università Mediterranea. Gli altri appuntamenti di novembre saranno il 9 e 10 con il convegno di formazione giovani a cura della Caritas diocesana presso la casa di spiritualità delle Figlie della Chiesa ad Arghillà. Quindi il 15 novembre, alle 18 “Informazione e costruzione della realtà” con Marco Centorrino, associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dicam dell’Università di Messina, nell’ambito del corso dell’Istituto “Lanza”. Sempre al percorso dell’Isfps, l’incontro di giorno 22 alle 18 su “Percezione e realtà delle nuove regole europee”, condotto da Andrea Filocamo, associato di Storia economica presso il Digies dell’Università di Reggio. Di particolare rilievo culturale è anche l’appuntamento del 23 novembre che si articolerà dalle 9 alle 16: il XLIII Incontro di lettura spirituale dei Padri della Chiesa sul tema “I Padri della Chiesa di fronte alla pace e alla guerra”, a cura del prof. Fabio Ruggiero della Facoltà Teologica dell’Emilia Romagna, presso la Biblioteca “D. Farias” e la sala convegni “San Sebastiano al Crocefisso”. A chiudere il mese, il significativo appuntamento del 28 novembre, alle 17, con la riflessione dell’arcivescovo Fortunato Morrone per l’inizio d’anno con gli insegnanti di religione.