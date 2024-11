Atam, le corse dall’aeroporto di Reggio Calabria fanno il pieno... pure troppo

Un potenziamento di mezzi e corse per garantire l’intermodalità del servizio di trasporto. Le linee 27 e 28 che collegano l’aeroporto all’università, passando dal viale Calabria funzionano. Nel senso che la tratta è gettonata, così gettonata da non essere capiente per tutti. La denuncia arriva dai rappresentanti aziendali della Fit Cisl in Atam, che racconta una situazione che da un lato genera un disservizio e dall’altro fa perdere risorse preziose all’Azienda. «Da quando i voli dello scalo reggino sono cresciuti con l’arrivo di Ryanair il servizio “regge” i flussi dell’utenza. Già in partenza, quindi allo scalo aeroportuale, il bus in coincidenza con i voli di arrivo risultano già pieni. Quindi lungo il percorso della corsa non possiamo accogliere gli altri passeggeri-utenti che aspettano al viale Calabria ad esempio, perché arriviamo alla massima capienza».