Campionato mondiale Pizza Doc, tra i grandi protagonisti il reggino Salvatore Lofaro: ecco la sua pizza in pala

Salvatore Lofaro e la passione per l'universo della pizza. Il pizzaiolo di Villa San Giovanni ha raggiunto nuovi importanti traguardi al recente campionato mondiale Pizza Doc svoltosi a Capaccio Paestum in provincia di Salerno.

Lofaro ha partecipato a diverse competizioni e ha raggiunto il podio nella categoria pizza in pala. La sua pizza in pala è composta da pesto di basilico e fiordilatte in cottura. All'uscita ecco le melanzane bbq, la culatta, il parmigiano reggiano in scaglie, la marmellata di peperoncino e un giro di olio extravergine d'oliva.

Un grande riconoscimento per Salvatore Lofaro arrivato in un contesto dove sono stati premiati anche altri pizzaioli calabresi (Giuseppe Laganà, Alex Iezzi, Domenico Mazzaferro).

Lofaro si è piazzato, inoltre, al 19° posto nella categoria pizza contemporanea, 11° nella categoria pizza margherita e 6° nella categoria pizza in due con Francesco Cardone.