Legalità, l'Agenzia delle dogane e monopoli (Adm) sigla una convenzione con l'Ite "Piria" di Reggio Calabria

Ha preso avvio nei giorni scorsi una significativa collaborazione fra la Direzione regionale Calabria di ADM e l’Istituto Tecnico "Piria-Ferraris/da Empoli" di Reggio Calabria. Questa partnership, inserita nel quadro delle attività di orientamento e formazione del PCTO, rappresenta un’importante opportunità per i ragazzi di avvicinarsi al mondo della pubblica amministrazione, con un focus sulle attività dell’Agenzia e sul ruolo fondamentale che essa recita nel contesto economico nazionale e internazionale. Gli studenti, in particolare quelli degli indirizzi relazioni internazionali e marketing, avranno la possibilità di approfondire tematiche di grande attualità sulle quali i giovani vanno opportunamente sensibilizzati, quali ad esempio i rischi legati all’uso di prodotti contraffatti e alla pratica del gioco illegale, nonché di sviluppare competenze utili per il loro futuro professionale. Gli incontri previsti, che si svolgeranno anche presso gli Uffici ADM, permetteranno di entrare in contatto diretto con il mondo del lavoro e di acquisire conoscenze pratiche che li aiuteranno a orientarsi verso le future scelte di studio e carriera.

"Con questa nuova collaborazione, che si inserisce in un ampio quadro di iniziative che vogliamo promuovere sul territorio per far conoscere più a fondo la nostra Agenzia - ha dichiarato il Direttore Regionale Antonio Di Noto - vogliamo offrire ai ragazzi l’opportunità di scoprire il nostro lavoro e di capire la rilevanza del ruolo che svolgiamo per la nostra società, nella consapevolezza che il tema fondamentale per affermare una coscienza civica è indubbiamente quello della legalità." Anche la dirigente scolastica Anna Rita Galletta ha espresso grande soddisfazione per questa iniziativa, sottolineando l'importanza di offrire agli studenti esperienze concrete che li aiutino a crescere e a maturare in coerenza col piano di studi proposto dall’istituto. Questa collaborazione tra scuola e ADM rappresenta un esempio concreto di come sia possibile creare sinergie tra il mondo dell’Istruzione e quello del lavoro, offrendo ai giovani le competenze e gli strumenti necessari per affrontare le sfide del futuro.