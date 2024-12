La Città metropolitana promuove la ‘Carta dei dolci tipici del reggino’. La partecipazione è aperta al contributo di tutti

La Città metropolitana di Reggio Calabria, nell'ambito delle attività di promozione della tradizione dolciaria, intende realizzare insieme alle associazioni di categoria, la ‘Carta dei dolci tipici del territorio metropolitano di Reggio Calabria’. Uno strumento che potrà essere diffuso presso le attività di ristorazione e di ricettività del territorio metropolitano, contribuendo quindi a valorizzare e promuovere i prodotti dolciari tipici del territorio. La carta sarà definita dai rappresentanti delle associazioni di categoria che sono stati coinvolti in qualità di partner del progetto.

L'Ente di Palazzo Alvaro guidato dal sindaco Giuseppe Falcomatà, nell'ottica di un percorso di condivisione con l'intera comunità reggina e con gli stessi operatori del settore, ha comunque ritenuto opportuno coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di selezione dei prodotti dolciari tipici del territorio, attraverso un contest on line dove ognuno potrà proporre un dolce della tradizione locale da sottoporre all'attenzione della commissione. Una commissione di esperti operatori della produzione dolciaria esaminerà le proposte pervenute per decidere di inserire, nella Carta dei dolci, una o più proposte in linea con l'obiettivo descritto.