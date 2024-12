Reggio si prepara al Capodanno Rai in piazza, Liorni stupito: “Che accoglienza!”. Occhiuto: “Conosciamo la parte migliore della Calabria”

«La piazza sarà parte dello spettacolo. Al pubblico che affollerà domani l’area di piazza Indipendenza, dirò: siete parte dello spettacolo», si annuncia coinvolgente, nelle parole del conduttore Marco Liorni, il megashow «L'Anno che verrà», che andrà in onda su Rai Uno in diretta da Reggio Calabria per salutare il 2025.

Liorni, che presenterà la serata, sembra aver smaltito la tensione accumulata in questi mesi. «Abbiamo cominciato a lavorarci a luglio - ha raccontato - e pensare, a Capodanno, il conto alla rovescia del nuovo anno, nelle case di tanti italiani mi emoziona molto. Ma quando uno è emozionato deve fare due cose: da una parte prepararsi, dall’altra, lasciarsi andare. Adesso mi sento meglio rispetto a luglio».

Si dice stupito «per l'accoglienza che c'è qui, e per la bellezza della città. Credo sia il posto migliore dove si possa fare Capodanno».