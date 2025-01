Santo Stefano in Aspromonte, almeno cinquemila presenze al “Winter Party” di Gambarie

Un successo il “Winter Party” che ha animato la domenica di Gambarie. Sin dalla mattina in tantissimi (si stimano almeno cinquemila presenze) hanno deciso di trascorrere la giornata nella località turistica di Santo Stefano in Aspromonte che, pur affrontando i disagi derivanti dalla vacatio nella gestione degli impianti (che al momento risultano perciò chiusi), si presenta sempre attrattiva e ricca di spunti di divertimento.

E la festa di domenica non ha fatto eccezione. Si è trattato di un evento scandito da musica, buon cibo e numerose attività che si sono quindi aggiunte a quelle cui solitamente è possibile dedicarsi nella “montagna al centro del Mediterraneo”.

Numerosissimi sono stati i giovani che hanno preso d’assalto piazza Mangeruca e che hanno voluto essere partecipi alla festa. Questa, infatti, si è prolungata sino alle prime ore della sera con l’imbrunire a fare da scenografia a migliaia di ragazzi e ragazze che hanno ballato ininterrottamente da quando, alle 11, è partito l’intrattenimento, dando vita a sentimenti di «gioia ed emozione» come sottolinea il Comune di Santo Stefano in Aspromonte che parla di un «bellissimo festival».