Poste, Failp Cisal: il 20 gennaio il congresso regionale a Reggio Calabria

Il tema delle risorse umane e la loro centralità nel mondo del lavoro sarà al centro del XII Congresso Regionale FAILP CISAL Calabria, in calendario lunedì 20 gennaio 2025 alle ore 14:30. L'evento, che si terrà nel Salone delle Riunioni di Confindustria in Via del Torrione a Reggio Calabria, rappresenta uno dei momenti più significativi per la Federazione Autonoma Italiana Postelegrafonici che vedrà la partecipazione di delegati provenienti da tutte le province calabresi.

Il programma dei lavori prevede l'intervento di apertura affidato al Segretario Regionale Ester Cicero, che traccerà le linee guida del dibattito con una relazione introduttiva incentrata sulle sfide attuali e future del settore. A concludere i lavori congressuali sarà il Segretario Generale FAILP CISAL Walter De Candiziis, chiamato a delineare le strategie sindacali nazionali in tema di valorizzazione del personale in Poste Italiane. Il congresso, che vedrà la presenza di una nutrita delegazione di rappresentanti sindacali da Cosenza, Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Reggio Calabria, si propone come momento di confronto e analisi approfondita sulle politiche di gestione del personale, in un periodo storico caratterizzato da profondi cambiamenti nel mercato del lavoro e nelle dinamiche organizzative aziendali.