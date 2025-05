Reggio Calabria Street Food Fest, lo show sullo Stretto continua fino a domenica

Con sobrietà è stato inaugurato giovedì sera il “Reggio Calabria Street Food Fest”, la prima edizione della grande kermesse del gusto firmata Eventivamente e nata insieme alla Città Metropolitana e al Comune di Reggio Calabria.

Non c’è stato il tradizionale taglio del nastro ma, da subito, è stata evidente la bellezza suggestiva della scenografia naturale del Lungomare monumentale Falcomatà che, fino a domenica, ospiterà il Food Village, tra buonissime specialità del territorio, digressioni gourmet, “gemellaggio” naturale con piatti di altre regioni e, poi, lo spettacolo e la divulgazione nell’area show cooking con, tra i migliori, chef calabresi e siciliani e gli esperti a parlare di cucina, opportunità, comprensorio, turismo, accoglienza e marketing territoriale.

«Proviamo soddisfazione e anche un pizzico di emozione - ha esordito il vicesindaco metropolitano Carmelo Versace - per il giorno di apertura del “Reggio Calabria Street Food Fest”. Oggi il ponte del gusto prende forma a tutti gli effetti e diventa realtà. Non solo enogastronomia e tradizioni culinarie ma anche arte e cultura. Il “Reggio Calabria Street Foof Fest” vuole puntare ad un intrattenimento a 360 gradi, per tutte le famiglie e le fasce di età. Apprezzabile infine che si sia già realizzata una rete sinergica tra gli imprenditori del nostro territorio e quelli provenienti dalla vicina Sicilia o da altre regioni», ha concluso Versace.

Nell’area show cooking si sono esibiti, alle 19, Fortunato Aricò del ristorante Officina del Gusto di Reggio Calabria con le gelatiere Giuseppe Arena e a seguire gli Ambasciatori del Gusto messinesi, Francesco Arena (Panificio Francesco Arena, Messina), Pasquale Caliri (Miscela d’Oro bistrot, Messina) e il pasticciere Lillo Freni. Sul palco della musica la performance di Katia Crocè kc project e Assioma band che hanno tenuto compagnia e intrattenuto lungo il serpentone del più bel chilometro d’Italia.

“Reggio Calabria Street Food Fest” conferma di essere un evento a misura di tutti. Bello vedere ragazze, ragazzi, anziani, famiglie vivere la serata in modo conviviale, creando condivisioni e spazi di socialità. E, a proposito di condivisione, da ricordare i canali social ufficiali di Eventivamente (su Facebook: Eventivamente Street Food Fest e Instagram: eventivamentestreetfoodfest) attraverso i quali è possibile condividere foto, video, storie, reels di questa quattro giorni che è stata un sogno divenuto realtà e che punta a essere una scommessa vinta dalla Città Metropolitana e dall’amministrazione comunale, che hanno creduto nel format originale creato da Eventivamente di Alberto Palella, amministratore della società di eventi e intrattenimento. La festa continua fino a domenica con le casette degli street fooder, proposte sia salate che dolci e le birre artigianali dell’area metropolitana di Reggio.