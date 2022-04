Reggina, Hetemaji ceduto a titolo definitovo all'HJK Helsinki

La Reggina 1914 comunica di aver raggiunto un accordo con la società finlandese HJK Helsinki per il trasferimento a titolo definitivo del centrocampista Perparim Hetemaj.

"Il club - si legge nella nota della società amaranto - ringrazia Perparim per l'impegno dimostrato in questi mesi, augurandogli le migliori fortune umane e professionali".

Il centrocampista classe 1986 lascia la Reggina dopo aver collezionato 30 presenze ed una rete e torna in patria dopo 16 anni. Arrivato in Italia nel gennaio del 2010 al Brescia, l'esperto finlandese è stato una colonna del Chievo dove ha giocato per ben 8 stagioni, tutte in Serie A.

