Reggina, brutto saluto al "Granillo": il Como si impone per 4-1

REGGINA-COMO 1-4

Marcatori: 20’pt Parigini (C), 43’ pt Blanco (C), 7’ st Denis (R), 16’st Cerri (C), 38’ st La Gumina (C).

Reggina (3-5-2): Turati 6; Cionek 5,5 (21’ st Paura 6), Amione 5,5, Franco 5,5 (11’ st Giraudo 6); Adjapong 5,5, Ejjaki 5,5, Crisetig 5, Cortinovis 5, Bellomo 5 (11’ st Rivas 5,5); Montalto 5,5 (21’ st Galabinov s.v.), Denis 7 (30’st Foti 6). All. Stellone 6

Como (4-4-2): Gori 6,5; Iovine 6, Scaglia 6, Solini 6, Ioannou 6; Parigini 7 (30’st Peli s.v.), Arrigoni 6,5, Bellemo 6,5, Blanco 6,5 (30’st Nardi 6); Gliozzi 6 (20 ‘st La Gumina 6), Cerri 6,5 (40’st Garbielloni). All. Gattuso 7

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina 6.

Note: Spettatori 3831, di cui 112 i tifosi ospiti. Ammoniti: Montalto (R), Cionek (R). Calci d’angolo: 4-7. Recupero: 1’ pt, 3’ st.

REGGIO CALABRIA – Si chiude male, con una pesante sconfitta, la stagione casalinga della Reggina: al Granillo, in una gara ininfluente per la classifica, il Como rifila quattro reti agli amaranto. Uniche note liete del pomeriggio, il ritorno al gol di German Denis, che sigla la sua prima marcatura in campionato, ed il debutto in serie B di due giovanissimi, Mario Paura (classe 2005) ed Emanuele Foti (classe 2004). In una sfida senza preoccupazioni, divertente e contraddistinta da ripetute occasioni da rete, i comaschi costruiscono la vittoria concretizzando sotto porta. Nel primo tempo è Parigini a trascinare i suoi, prima sbloccando il match, poi servendo a Blanco l’assist per il raddoppio. Nella ripresa Cerri di testa e poi La Gumina con un destro “secco”, arrotondano il punteggio. Nel mezzo la zampata di Denis che riapre, fugacemente, la partita, Ma è solo un’illusione.

