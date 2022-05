Reggina, Fabio De Lillo nominato amministratore unico

Fabio De Lillo è stato nominato amministratore unico della Reggina. Lo ha reso la stessa società calabrese con una nota.

"Attraverso la suddetta nomina - si legge - si intende rispettare il termine del 31 maggio 2022, inerente l'approvazione del bilancio di esercizio con riferimento alle scadenze federali, ed al contempo garantire la continuità tecnica e manageriale nell’arco delle prossime settimane".

Città Metropolitana e Comune seguono da vicino l’evolversi della situazione

Prosegue l’interlocuzione istituzionale della Città Metropolitana e del Comune di Reggio Calabria con l'amministratore giudiziario per la gestione delle società controllanti della Reggina 1914. In questo contesto, i Sindaci f.f., Carmelo Versace e Paolo Brunetti, hanno interloquito nuovamente nelle ultime ore con l’avv. Katiuscia Perna la quale ha riferito della nomina del nuovo amministratore unico della società amaranto, individuato nella persona del dottor Fabio De Lillo.

Contestualmente, in seguito alla scrupolosa attività di verifica dello stato contabile della società di via delle Industrie, è stato predisposto il documento di bilancio che è stato sottoposto al vaglio dei revisori dei conti e sarà depositato entro la scadenza di domani, martedì 31 maggio.

Da parte loro, i Sindaci f.f. hanno assicurato la piena disponibilità e il completo sostegno delle istituzioni cittadine in questa delicata fase, nella consapevolezza che la Reggina costituisca un patrimonio prezioso, sotto i profili sportivo e sociale, per l’intera comunità cittadina e metropolitana.

In questa direzione, infine, Versace e Brunetti hanno anche rimarcato l’importanza di continuare a mantenere vivo, in modo trasparente e diretto, il dialogo tra la stessa società amaranto e le istituzioni, con l’obiettivo di fornire informazioni e aggiornamenti costanti in merito a tutti gli sviluppi della situazione alla comunità dei tifosi e appassionati.

© Riproduzione riservata