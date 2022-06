Reggina, l'amministratore De Lillo: "Ore delicate per il futuro della società"

"La Reggina 1914 al momento non ha ottenuto alcun parere positivo da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito alla rateizzazione dei debiti. Si è trattato solo di normali interlocuzioni, avvenute tra il club e i vari uffici istituzionali. Per quanto concerne la Covisoc, inoltre, non vi è stato alcun incontro, ma semplici comunicazioni aventi come oggetto scambi d’informazione finalizzati ad alcuni chiarimenti". Lo ha dichiarato attraverso una nota l’amministratore unico della Reggina, Fabio De Lillo, che si è espresso sul futuro della società amaranto.

"Saranno ore importanti e delicate per il futuro della Reggina, perciò invito l’ambiente a stringersi ancora di più intorno ai colori amaranto all’insegna dell’unione e della riservatezza", ha concluso De Lillo.

