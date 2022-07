Reggina, scatta la campagna abbonamenti: "Dietro queste bandiere ci siamo ancora noi"

La campagna abbonamenti stagione 2022/2023 della Reggina 1914 inizierà domani, martedì 19 luglio a partire dalle ore 8. Il titolo di accesso avrà validità per le gare casalinghe del campionato Serie BKT, ma il club si riserva il diritto di organizzare la "Giornata Amaranto". In occasione di tale evento, l'abbonamento non garantirà l'accesso allo stadio. Il costo dell'abbonamento intero va dai 150 euro della curva agli 864 euro della Tribuna Vip. Previste agevolazioni per Under 18 e Under 10

