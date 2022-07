Reggina, ufficiale l'arrivo del giovane Fabbian. Trattative con Majer, Santander e Valzania

Un altro rinforzo per la Reggina, che ha ufficializzato l’arrivo di Giovanni Fabbian. Si tratta di un elemento giovane, classe 2003, che arriva in prestito dall’Inter, con la quale ha disputato l’ultima stagione con la Primavera. Il centrocampista si trasferisce in amaranto a titolo temporaneo.

Un altro tassello per mister Pippo Inzaghi, ma la società calabrese non si fermerà qui. La trattativa per Zan Majer (30) centrocampista sloveno del Lecce è praticamente definita, nonostante si stia lavorando agli ultimi dettagli. L’esperto calciatore dei pugliesi dovrebbe firmare un biennale (o triennale) con la Reggina così come l’attaccante Federico Santander (31) atteso in Italia lunedì per sancire l’affare. Tra le trattative avviate c’è anche quella con Luca Valzania (26), con la Reggina che anche ieri ha dialogato con l’entourage del calciatore per cercare l’affondo e assicurarsi uno dei centrocampisti migliori dell’ultima stagione cadetta. Rimane una trattativa complessa, ma gli amaranto sono intenzionati ad attendere ancora consapevoli delle qualità di Valzania.

Si sgomita con l’Ascoli per accaparrarsi il prestito di Gabriele Gori (23) dalla Fiorentina, con la Reggina che adesso sembra essere tornata prepotentemente in pole per l’attaccante, nonostante i marchigiani avessero già un accordo con il calciatore.

La dirigenza, contestualmente, valuta anche la situazione degli over in organico, che ormai superano le venti unità in attesa di altri rinforzi pronti ad alzare ancora il livello qualitativo della squadra ma anche il numero in elenco. Bisognerà sfoltire e cedere almeno sei elementi che non rientrano nei piani del tecnico Inzaghi. In questo senso bisogna registrare le proposte di Turris e Avellino al difensore centrale Ramzi Aya (32), ormai vicino a lasciare la Calabria dopo soli sei mesi e tre presenze. Le due compagini campane si contendono l’esperto centrale e, già nelle prossime ore, una delle due potrebbe definire l’operazione. Il centrocampista Ricardo Faty (35) dovrebbe rescindere il contratto con la Reggina e poi tornare in Francia o Turchia. Nelle ultimissime ore si registrano alcuni sondaggi dalla Serie C per l’attaccante Adriano Montalto (34): il giocatore di Erice non era inizialmente tra i partenti, ma gli arrivi nel reparto offensivo potrebbero spingere il club ad alcune cessioni inaspettate.

Come per la Ternana, no anche allo Spezia per Rigoberto Rivas: l’honduregno rimane “incedibile” per Inzaghi che lo ritiene un punto fermo per il proprio reparto offensivo. La Reggina ha declinato la proposta dei liguri.

