La Reggina rimane alla finestra: Valzania e Di Chiara nel mirino

La marcia di avvicinamento al debutto in campionato, assorbe l’attesa spasmodica, la scarica di vitalità di ogni primo incontro accentuate da un leggero entusiasmo derivante dalla prestazione amaranto in Coppa Italia. Che siano le premesse per una stagione sorprendente o meno lo potrà dire solo il tempo. L’operazione Spal è iniziata ieri al centro sportivo Sant’Agata quando la squadra si è ritrovata dopo un breve riposo concesso dallo staff tecnico. La compagine amaranto, dalla gara giocata al Ferraris contro la Sampdoria, potrà sicuramente trarre alcuni spunti interessanti per preparare al meglio la sfida di domenica sera trovando maggiori energie, mentali e anche fisiche, ma prendendo consapevolezza su quello che sarà il prossimo campionato di Serie B, che si prospetta tra i più duri ed equilibrati della storia, con poche “schiacciasassi” e tante pretendenti per un posto al sole.

Il certosino e, forse, inaspettato lavoro della società sul mercato ha consegnato ad Inzaghi una squadra ricca di qualità e alternative. E gli arrivi non sono ancora finiti. Tecnicamente la rosa amaranto è formata da elementi di indiscusso valore, giocatori che per caratteristiche e personalità, negli ultimi anni sono stati protagonisti in cadetteria. Tutto questo, però, non potrà bastare senza alcuni elementi necessari per una stagione favorevole: condizione fisica, solidità del gruppo, intraprendenza, fortuna. Il valore dell’organico a disposizione dell’allenatore potrebbe innalzarsi ancora, qualora nei prossimi giorni di mercato dovessero concretizzarsi le due trattative avviate da settimane e che la Reggina conta di chiudere a breve, magari anche prima dell’esordio a Ferrara.

La Reggina ha presentato un’offerta importante per Luca Valzania: un triennale con una cifra superiore ai 400 mila euro per rompere ogni indugio ed accaparrarsi uno dei centrocampisti “top” della categoria. Quantità, interdizione, qualità, inserimenti. Valzania è un centrocampista completo, scuola Atalanta, che nell’ultima trionfante stagione della Cremonese, culminata con la promozione, ha sempre mantenuto costanza di prestazioni e rendimento.

Per Gianluca Di Chiara, invece, bisognerà continuare ad attendere le volontà del Perugia, cercando anche di abbassare le richieste della società di appartenenza per il cartellino dell’esterno palermitano. È di circa mezzo milione di euro, al momento, la cifra stabilita dagli umbri per cedere il calciatore. La Reggina lavorerà in questi giorni per trovare un accordo che accontenti tutte le parti, con la consapevolezza che la volontà del giocatore avrà certamente un peso preponderante nell’esito della trattativa.

In vista di Ferrara, infine, si valutano le condizioni del difensore Michele Camporese: dopo il fastidio accusato nel riscaldamento a Genova dovrebbe recuperare ed essere a disposizione per la prima di campionato.

