La Reggina divisa tra campo e mercato

Gambe e testa sul campo in vista della trasferta di Terni. Occhi vigili sul mercato per piazzare gli ultimi colpi. La squadra agli ordini di Filippo Inzaghi suda e lavora per preparare la seconda gara di campionato di domenica contro gli umbri di Lucarelli. La società, invece, si muove per arrivare ad un centrocampista di spessore: intensificati i contatti con il Genoa e con l’entourage di Hernani (28), brasiliano in uscita dal club ligure. Il nodo resta il proibitivo ingaggio dell’ex Parma, che viaggia a cifra vicine al milione di euro. Per un possibile buon esito dell’affare occorre che il Genoa contribuisca al pagamento di una quota, altrimenti ogni discorso difficilmente potrà andare avanti.

Dal campo

Per la sfida di domenica sera il tecnico ritrova due pedine importanti a centrocampo Zan Majer e Lorenzo Lollo che hanno scontato il turno di squalifica, così come dovrebbe essere pienamente a disposizione l’esterno Gianluca Di Chiara che avrà la possibilità di lavorare con i compagni in settimana. Da valutare, invece, le condizioni di Michele Camporese, fermatosi nel riscaldamento pre-partita a Genova in coppa Italia. Anche se dovesse recuperare è comunque probabile, la conferma della coppia di centrali difensiva composta da Cionek e Gagliolo.

La prevendita

È attiva la prevendita per il settore ospiti, dedicato a tifosi amaranto, in occasione della gara di domenica sera allo stadio Libero Liberati di Terni. I biglietti possono essere acquistati presso tutti i punti autorizzati e sul portale di riferimento www.vivaticket.com. Sul territorio di Reggio Calabria, sarà possibile acquistare il tagliando d'accesso presso il punto vendita autorizzato BCenters, aperto tutti i giorni dalle ore 9:00 alle ore 20:00 (orario no stop), termine ultimo per il settore ospiti è fissato alle ore 19 di sabato 20 agosto.

L’arbitro

La gara tra Ternana e Reggina, sarà diretta da Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia. Gli assistenti designati sono Fabiano Preti di Mantova e Stefano Alassio di Imperia. Quarto uomo Davide Di Marco di Ciampino. Al Var Davide Massa di Imperia con l’assistenza di Pietro Dei Giudici di Latina.

Meraviglia ha arbitro sette volte in carriera sia la Reggina che la Ternana: per gli amaranto bilancio di tre vittorie, un pareggio e tre sconfitte, per gli umbri quattro ko, un successo e due gare terminate in parità.

L’ultima volta che le strade del fischietto pistoiese e della Reggina si sono incrociate è stato nel febbraio scorso, con la compagine amaranto sconfitta a Frosinone. La prima volta, invece, prima risale addirittura al campionato di Serie D, quando il 15 novembre 2015 l’allora Reggio Calabria vinse 4-3 al Granillo contro la Palmese.

Il pensiero per Davide

«Ciao Davide, sono Pippo. La tua storia mi ha toccato molto però so che sei un leone e so che ce la farai. Anche io ho avuto momenti difficili, il tuo è difficilissimo, ma con tenacia e forza so che ne uscirai ancora più forte. Appena starai bene ti aspetto qui a Reggio Calabria per venirmi a trovare. Forza Davide». Così sui propri profili social, l’allenatore della Reggina Filippo Inzaghi rivolge un pensiero ed un messaggio di affetto e vicinanza al giovane Davide Ferrerio, in terapia intensiva dopo il pestaggio subito nei giorni scorsi a Crotone.

L’omaggio a Inzaghi

L’artista reggino Antonio Federico ha donato a Pippo Inzaghi un suo ritratto in maglia amaranto con incisa una frase pronunciata dallo stesso allenatore: «Da calciatore devi pensare a te stesso, da tecnico devi prenderti cura degli altri».

