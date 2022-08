Reggina sconfitta a Terni. Nel finale le occasioni migliori

TERNANA-REGGINA 1-0

MARCATORI: 26’ pt Partipilo (T)

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli 6,5, Diakite 6,5 (7’st Celli 6), Bogdan 6,5, Capuano 6, Corrado 6; Coulibaly 5,5 (1’ st Proietti 6,5), Di Tacchio 6,5, Agazzi 6; Palumbo 6,5 (25’st Ferrante 6), Partipilo 7,5 (38’st Falletti s.v.), Favilli 5 (25’st Sorensen 6). All. Lucarelli 7.

Reggina (4-3-3): Colombi 5,5, Pierozzi 5,5, Cionek 6 (1’st Camporese 6), Gagliolo 6, Giraudo 5,5 (36’ st Santander s.v.); Fabbian 6, Crisetig 5, Liotti 5,5 (13’st Cicerelli 6); Ricci 5 (1’ st Canotto 6), Menez 5,5 (24’st Gori 6), Rivas 5,5. All. Inzaghi 5,5.

Arbitro: Meraviglia di Pistoia 6,5.

Note - Ammoniti: Di Tacchio (T), Cionek (R), Celli (T). Calci d'angolo: 4-6. Recupero: 2'pt; 10'st.

Una prodezza di Partipilo stende la Reggina a Terni. Al Libero Liberati finisce uno a zero per gli umbri. Gli amaranto faticano a costruire ma, specie negli ultimi venti minuti di gioco, attaccano a testa bassa costruendo quattro occasioni per un pareggio che non arriva. Due volte Fabbian viene murato dalla difesa di Lucarelli, poi Iannarilli è provvidenziale nel respingere la deviazione sottorete di Gori. Sull’ultimo assalto il destro dalla distanza di Canotto si spegne di poco al lato costringendo la Reggina alla prima sconfitta stagionale, dopo il successo all’esordio maturato sul campo della Spal. Per la Ternana tre punti dopo il ko di Ascoli.

