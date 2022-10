Reggina ko a Modena: amaranto puniti dalla rete di Diaw nella ripresa

MODENA-REGGINA 1-0

Marcatori: 20’ st Diaw (M)

Modena (4-3-1-2): Gagno 7; Coppolaro 5,5 (34’ st Panada s.v.), Pergreffi 6, Silvestri 6, Azzi 5,5; Armellino 6, Gerli 6 (34’st De Maio s.v.), Magnino 6; Tremolada 5 (10’st Marsura 6,5); Falcinelli 5 (10 ‘st Giovannini), Diaw 7 (29’ st Bonfanti s.v.). Allenatore: Tesser 6.

Reggina (4-3-3): Colombi 5,5; Pierozzi 5,5 (1’ st Loiacono 5,5), Cionek 5,5, Gagliolo 5,5 (35’ st Santander 6), Di Chiara 5,5; Fabbian 5 (21’st Gori 5,5), Crisetig 5,5 (18’ st Hernani 5,5), Majer 6; Canotto 6 (18’st Rivas 6), Ménez 6,5, Cicerelli 6,5.

Allenatore: Inzaghi 5,5.

Arbitro: Matteo Marcenaro di Genova 5

Note: Spettatori 10 718, di cui 2 058 ospiti. Ammoniti: Pergreffi (M), Pierozzi (R), Gerli (M), Loiacono (R), Gagliolo (M), Armellino (M). Calci d'angolo: 0-6. Recupero: 1'pt; 4'st.

Dopo quattro vittorie consecutive la Reggina viene sconfitta al “Braglia” di Modena. Decide il colpo di testa di Diaw, arrivato nell’unico frangente in cui la compagine di Inzaghi “abbassa” il ritmo della propria manovra concedendo lo spazio “letale” ai gialloblù. Al netto della disattenzione, però, gli amaranto non demeritano e anzi, avrebbero meritato sicuramente di raccogliere almeno il pareggio per quanto costruito ma non concretizzato. Sull’esito del match, inoltre, pende la discutibile decisione di Marcenaro di annullare il gol siglato nella prima frazione da Di Chiara per una posizione di fuorigioco di Menez ma anche un fallo di mano dubbio in area modenese nei minuti dell’assalto finale amaranto. Le prodezze di Gagno, prima su Menez e poi su Santander e l’imprecisione nelle conclusioni condannano gli amaranto al ko, che comunque non cambia la classifica parziale.

