Reggina, Inzaghi e lo staff amaranto a cena: "Stiamo bene insieme, tutti al Granillo"

Cena di gruppo: Inzaghi, lo staff, il ds Taibi ed i giocatori si sono ritrovati a cena…a tre giorni dalla gara con il Benevento. Un selfie di gruppo, pubblicato dal tecnico amaranto, con la frase "stiamo bene insieme", per richiamare il titolo del docu-film di cui si è reso protagonista con i compagni del Milan dei tempi d’oro (stavamo bene insieme). Poi si rivolge ai tifosi invitandoli "tutti al Granillo".

Pippo Inzaghi è stato poi protagonistasu Sportitalia. In diretta dall’hotel Excelsior di Reggio Calabria, il tecnico degli amaranto è stato intervistato dal giornalista reggino Alfredo Pedulla’. “E’ stato tutto improvvisato. Avevo deciso di prendermi un periodo di riposo. Poi e’ arrivata la Reggina e quando sono arrivato il primo giorno ho capito che poteva nascere qualcosa di importante. Siamo partiti da zero in tutti i sensi ed era impensabile avere questa classifica dopo tre mesi. E’ l’anno zero, ci vuole pazienza con un passo alla volta. Tutto ciò non ci vieta di sognare, stiamo facendo con un pubblico meraviglioso da Serie A. Andiamo avanti con questo entusiasmo e poi vediamo fra 3-4 mesi dove saremo. Se saremo ancora lì in classifica potremo sognare”. Tra i temi toccati: la fine del calcio giocato nove anni fa, la “lite” con Allegri, il rapporto con il fratello Simone allenatore dell’Inter.

La Serie B dei campioni del Mondo

“Dopo tanti anni nel calcio bisogna essere un bravo allenatore, ma avere la fortuna di prendere la strada giusta. Con Buffon, Cannavaro, De Rossi, Grosso, ci accomuna la grande passione. Quando entriamo nello spogliatoio dobbiamo trasmettere quello che abbiamo vissuto”.

© Riproduzione riservata