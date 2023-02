Notte fonda per la Reggina. Amaranto ko al Granillo contro il Pisa

Reggina 0

Pisa 2

Marcatori: 18'st Gargiulo, 24'st Gliozzi (rig.)

Reggina (4-3-2-1): Contini 5.5; Pierozzi 5.5, Terranova 6, Cionek 5.5, Gagliolo 5 (6'st Bouah 6); Fabbian 5.5, Crisetig 5.5, Hernani 6 (29' st Cicerelli 5); Rivas 5.5 (16'st Canotto 5), Menez 5; Strelec 5 (16'st Gori 5). In panchina: Aglietti, Colombi, Di Chiara, Liotti, Loiacono, Bondo, Lombardi, Galabinov. Allenatore: Inzaghi 5.5

Pisa (4-3-2-1): Nicolas 6; Calabresi 6.5, Hermannsson 6.5, Barba 6.5, Beruatto 6; Esteves 6 (1'st Tourè 6.5), Nagy 6, Gargiulo 7 (35'st De Vitis sv); Morutan 6 (44'st Rus sv), M. Tramoni 6 (16'st Sibilli 6.5); Moreo 5.5 (16'st Gliozzi 7). In panchina: Guadagno, Livieri, Caracciolo, Zelli, Masucci, L. Tramoni. Allenatore: D’Angelo 7

Arbitro: La Penna di Roma1 6

Note: pomeriggio soleggiato, terreno in buone condizioni, spettatori 9.901 di cui 161 ospiti. Espulso al 45'st Bouah per doppia ammonizione. Ammoniti: Moreo, Beruatto, Gargiulo, Bouah. Angoli: 11-2. Recupero: 3'; 4'.

Al Granillo di Reggio Calabria il Pisa vince per 2-0 sulla Reggina. Decidono le reti di Gargiulo e Gliozzi, che segna su rigore. Nel primo tempo la Reggina prova ad attaccare e prende in velocità il Pisa ma costruisce solo qualche occasione. Al 14' Menez calcia con il destro ma il pallone è deviato. Al 20' Rivas in velocità allarga per Fabbian che calcia sul primo palo ma Nicolas salva. Dodici minuti dopo calcia ancora Rivas ma la palla è deviata sul fondo. Nella ripresa lo spettacolo cambia con il Pisa che si propone con più decisione e va in vantaggio al 18': Sibilli di testa colpisce la traversa e Gargiulo a porta vuota manda in rete. Al 24' i toscani raddoppiano con una rete di Gliozzi su rigore, fischiato per fallo in area di Pierozzi sullo stesso Gliozzi. Alla fine il Pisa guadagna tre punti importanti e si posiziona in zona playoff mentre la Reggina registra la terza sconfitta consecutiva.

