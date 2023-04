Importante novità sul fronte deferimento per il caso Reggina. L'udienza davanti alla Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale è stata anticipata a giovedì 13 aprile, alle 11.30, questo per accelerare il procedimento, che presumibilmente potrebbe andare avanti in secondo terzo grado della giustizia sportiva.

