La Reggina si smarrisce di nuovo, ko in casa con la pericolante Brescia

Al Granillo sono tornati i fantasmi. Una Reggina dalle idee confuse, distratta in difesa e generosa solo nella ripresa, si fa battere per due a uno dal Brescia, squadra penultima in classifica, che ha giocato con piglio e personalità. Le Rondinelle non vincevano in trasferta dal settembre dello scorso anno. Determinante il primo tempo assolutamente incolore degli amaranto. I lombardi, andati in vantaggio dopo undici minuti con Mangraviti hanno sfiorato più volte il raddoppio. Raddoppio raggiunto con Rodriguez a metà ripresa, dopo che il portiere Andrenacci aveva compiuto almeno due interventi decisivi. Solo nel finale, che è stato molto acceso, si è vista una Reggina aggressiva e determinata. Il gol di Bouah aveva riaperto la gara. Poi nel serrate finale, sono arrivate le patate strepitose di Andrenacci a negare il pari alla squadra di Inzaghi. Negli ultimi minuti, dopo che la Reggina aveva invoca un calcio di rigore, a tanti protagonisti sono saltati i nervi. Espulsi, infatti, Pierozzi e Rodriguez dalla panchina.

Reggina 1

Brescia 2

Marcatori: 11’pt. Mangraviti, 27’st. Rodriguez, 31’st. Bouah.

Reggina (3-5-2): Colombi 6.5, Cionek 5.5 (1’st. Bouah 6.5), Camporese 5.5, Loiacono 6, Pierozzi 6, Fabbian 6, Majer 5, Hernani 5.5 (37’st. Galabinov sv), Liotti 5.5 (1’st. Canotto 5.5), Menez 5.5 (27’st. Rivas sv), Strelec (27’st Gori sv). All. Inzaghi 5.5.

Brescia (4-3-2-1): Andrenacci 7, Jallow 7, Cistana 7, Mangraviti 7, Huard 7 (40’st. Adorni sv), Bisoli 6.5, Labojko 6.5 (31’st. Van De Loi sv), Bjorkengren 6.5, Rodriguez 6.5 (40’st. Niemeijer sv), Listkowski 6.5 (31’st. Ndoj), Ayè 6.5 (17’ st. Olzer 6). All. Gastaldello 6.5.

Arbitro: Maraviglia di Pistoia 6.

Note. Ammoniti: Loiacono, Inzaghi, Andrenacci, Ndoj. Espulsi Pierozzi e Rodriguez. Quest’ultimo dalla panchina. Angoli: 8-9. Recupero 4'pt; 7’st. Prima della gara il ds Taibi ha premiato l’ex compagno Emanuele Belardi. Spettatori 9099 (4130 abbonati).

