Penalizzazioni e deferimenti, la Reggina chiede chiarezza e tempi celeri

La Reggina non molla di un centimetro sulle proprie strategie di difesa su penalizzazioni e deferimenti ricevuti ed è tornata a chiedere chiarezza e tempi celeri, dopo la nota della Collegio direttivo della Lega B che aveva parlato di "preservare la competizione sportiva da ogni alterazione" legate alla vicende disciplinari degli amaranto.

Il club dello Stretto ha comunicato di «avere presentato oggi un’istanza al Collegio di garanzia dello sport, in qualità di Garante dell’effettivo funzionamento della Giustizia Sportiva, per la definizione di un cronoprogramma dei procedimenti disciplinari relativi alla stessa società - si legge -. Questo per fare in modo che gli stessi procedimenti possano essere definiti prima della fine del campionato di B, in applicazione dei principi di giusto processo, della effettività della tutela giurisdizionale e della regolarità dei campionati».

