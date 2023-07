Covisoc pesantissima, la Reggina fuori dalla serie B. Cinque giorni di tempo per presentare ricorso

Mano pesantissima della commissione di vigilanza delle società sportive: secondo questo organismo di controllo, la Reggina non ha le carte in regola per prendere parte al prossimo torneo Cadetti. La Covisoc ha bocciato la domanda d’iscrizione presentata lo scorso 20 giugno dalla società amaranto a causa del mancato pagamento di 757mila euro di oneri fiscali e contributivi.

Prossimi step

La Reggina potrà presentare ricorso entro le ore 19 del 5 luglio. Il giorno dopo la Covisoc darà il proprio parere sui ricorsi. Il 7 luglio, invece, la decisione sulla concessione delle licenze nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale.

Qualora in quella data ci fosse ancora un esito negativo, ci sarebbe la possibilità di ricorrere ancora all'interno dell'ambito sportivo. Il successivo grado di giudizio sarebbe, infatti, il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni. Gli step successivi proietterebbero, invece, la questione fino alla giustizia ordinaria.

Il comunicato della società

Riceviamo ora la comunicazione della Covisoc in merito al respingimento dell’iscrizione della Reggina al campionato di Serie B e la riteniamo non coerente con quanto è stato chiaramente disposto dal tribunale di Reggio Calabria. Presenteremo il nostro ricorso nelle opportune sedi certi che, anche questa volta, potremo dimostrare la correttezza del nostro operato.

La Pec inoltrata alla società

Per quanto emerso in corso d'istruttoria, allo spirare del termine perentorio prescritto dalla disciplina di riferimento, vale a dire il 20 giugno 2023, la società non ha adempiuto l'obbligo di versamento dei debiti tributari e dei debiti previdenziali di competenze fino al 31 dicembre 2022, nella misura stabilita dalla citata sentenza (quella dell'omologa della ristrutturazione del debito da parte del tribunale ndr), la quale, peraltro, almeno allo stato, non risulta ancora definitiva essendo pendenti i termini per esporre reclamo.