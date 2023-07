Le quote della Reggina cedute alla Guild Capital. Il closing nei prossimi giorni

La società calcistica Reggina 1914 ha reso noto, in un comunicato apparso sul proprio sito, che è stato firmato il preliminare di vendita del 100% delle quote della società alla Guild Capital, società inglese con esperienza sul mercato italiano. Il closing dell’operazione è previsto nei prossimi giorni.

L’operazione sarà completata all’esito del ricorso che la società amaranto ha depositato ieri avverso la mancata iscrizione al prossimo campionato di Serie B, 2023/2024. Il Consiglio federale della Federazione italiana gioco calcio dovrà pronunciarsi sul ricorso entro domani.

Di cosa si occupa Guild Capital. Si tratta di una società di capitale di rischio in fase iniziale. Fondata nel 2009, si è dedicata sin dagli albori dedicati ad avventurarsi oltre ai tradizionali modelli VC basati sulla Silicon Valley per cercare team in fase di crescita che possano trasformarsi in grandi aziende.