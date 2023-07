Reggina, piazza Duomo gremita per la manifestazione dei tifosi amaranto

Era una piazza Duomo particolarmente gremita quella che ha ospitato la manifestazione dei tifosi della Reggina in un momento particolarmente delicato per il club. La Curva Sud aveva chiamato a raccolta quanti avessero a cuore i colori amaranto e la risposta è stata importante. Una significativa dimostrazione d'amore da parte della città nei confronti della squadra, oggi esclusa dalla Serie B ed in attesa dell'esito del ricorso al Collegio di Garanzia del Coni.

Preoccupazione e ansia per il futuro sono apparsi, in questa fase, sentimenti tangibili nella tifoseria amaranto. Tra i sostenitori c’è un po’ di scoramento per il senso di disorientamento proveniente da una linea comunicativa societaria ormai limitata solo a comunicati di poche righe. Quello che, però, fa realmente paura è il dato di fatto più importante: l’essere in questo momento fuori dal campionato di Serie B.

Quello che, invece, è stato facile da rilevare sono stati il forte senso di appartenenza della tifoseria, per nulla messo in discussione dai fatti legati all’attualità. Sul palco sono intervenuti anche il deputato Francesco Cannizzaro, il sindaco facente funzione Paolo Brunetti, il sindaco metropolitano facente funzione Carmelo Versace e il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella.