Reggina, al via da oggi il ritiro ma solo a porte chiuse

Quella di ieri è stata l’ultima giornata di pre-ritiro per la Reggina. Dopo aver svolto le visite mediche, i calciatori amaranto a partire da oggi inizieranno a lavorare in vista della prossima stagione. Lo faranno sotto la guida di Pippo Inzaghi. La squadra inizierà gli allenamenti a porte chiuse in quella che resta una fase surreale per tutti i tesserati.

Nessuno sa come andranno a finire le vicende che riguardano il club amaranto, ma questo è il momento in cui sarà necessario riprendere la condizione migliore. Si proverà a lavorare come se si avesse la certezza di iniziare il campionato, nonostante un caldo torrido che in questi giorni sta interessando la città.

Saranno poi gli eventi a indicare se i calciatori proseguiranno la loro avventura a Reggio Calabria o se invece dovranno spostarsi altrove. Al momento la data a cui si guarda con grande attenzione è quella del 2 agosto.

Per quel giorno è fissata l’udienza al Tar del Lazio con cui la Reggina spera ancora di ribaltare una situazione che, in questo momento, la vede esclusa dal campionato di Serie B.

Ieri intanto è stato comunicato che il Consiglio Federale del prossimo 24 luglio si occuperà delle domande di integrazione degli organici di Serie B e Serie C 2023-2024. Non saranno, però, decise le riammissioni, per le quali potrebbe essere necessario aspettare l’esito dei ricorsi ancora possibili fino alla fine di agosto. Tant’è che l’ipotesi di uno slittamento dell’inizio della Serie B a settembre prende sempre più consistenza.