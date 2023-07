Reggina: Inzaghi torna in città, il saluto “via social”

Primo giorno di allenamenti al Sant’Agata per la Reggina. La squadra amaranto ha lavorato sotto la guida di Pippo Inzaghi. L’allenatore è rientrato in città nella stessa giornata di ieri, benché in precedenza avesse già passato parte delle sue vacanze proprio in riva allo Stretto. É stato lui stesso ad annunciare il suo ritorno in città con una storia su Instagram. Una foto in aeroporto e una scritta chiara: “Verso Reggio” con l’immagine di un cuore accanto a rendere tutt’altro che banale la frase agli occhi dei tifosi. Le porte del centro sportivo, come da programma, sono rimaste chiuse. Le uniche note provenienti dal quartier generale amaranto sono rintracciabili negli scatti che il club ha diffuso sui social. Immagini da cui non è stato difficile cogliere il calore con cui il tecnico ha salutato i suoi ragazzi.

Continuano a moltiplicarsi le voci di mercato relative ai singoli calciatori, ma quasi tutti sanno che dovranno attendere prima di conoscere il loro futuro. Sia perché non è ancora chiaro quale sarà il destino della Reggina, sia perché anche eventuali movimenti di mercato potranno concretizzarsi solo quando la situazione sarà definita. La squadra si è allenata nel tardo pomeriggio. Una scelta verosimilmente finalizzata ad eludere il caldo torrido che in questi giorni sta interessando la città. All’orizzonte, tra l’altro, ci sono altre giornate da bollino rosso per le temperature previste.