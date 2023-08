“Ridateci la Reggina e non fatevi vedere più”: esplode la rabbia dei tifosi della curva Sud

La rabbia esplode sui social network. Ormai la misura è colma e i tifosi della Reggina non le mandano certo a dire dopo gli ultimi sviluppi del caso amaranto. Non è stata digerita l'ultima apparizione televisiva dell'ex patron Saladini. Molto duro il posto dei supporter reggini: «Dopo le ultime esternazioni del signor Saladini», si legge su Facebook, «e del signor Ilari (che per noi sono la stessa identica cosa) la nostra pazienza è finita. Mandiamo questo messaggio con l'unico mezzo che abbiamo a disposizione e che speriamo possa arrivare lì dove è fondamentale che arrivi. Stiamo assistendo all'ennesima farsa, grazie alle pagliacciate compiute dal signor Ilari e dal signor Saladini. Stiamo morendo e nessuno dei due le mani nei portafogli per pagare quanto necessario e rimettere in moto tutta la macchina organizzativa del Sant'Agata, atto fondamentale per poter alimentare un briciolo di speranza di ottenere la riammissione in B al Consiglio di Stato del 29 agosto. Per quel che ci riguarda, il percorso del signor Ilari con la Reggina non deve nemmeno iniziare, mentre quello con Saladini, con Reggio e con la Reggina, è finito ieri sera, dopo la squallida comparsa alla trasmissione di SportItalia, che è stata l'ennesima presa in giro verso una città intera! Al Consiglio di Stato non fatevi vedere, perché gli unici ad avere titolo a presenziare siamo solo noi, i veri difensori della Reggina. Avanti Reggio!».