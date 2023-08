Cessione Reggina, Ilari puntualizza: “Nessuno si è fatto vivo con me”

Non ci sarebbero novità legate alla cessione della Reggina. Parole e musica del presidente amaranto: "In merito a quanto riportato da alcuni organi di stampa, preciso di non aver ricevuto, al momento, nessuna richiesta di acquisizione della Reggina 1914. Nei giorni scorsi, ho ricevuto solo ed esclusivamente alcune manifestazioni di interesse, che se dovessero tramutarsi in richiesta d’acquisto, saranno prese in considerazione per il bene della Reggina 1914".