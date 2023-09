La Reggina prova ad accelerare sul mercato. Mungo e Barillà piste “calde”

Questo è il momento in cui chi ha a cuore le sorti della Lfa Reggio Calabria (o nuova Reggina, a seconda della sensibilità sul tema) vorrebbe sentire solo parlare di nuovi ingaggi e possibilmente dell’arrivo di calciatori importanti per la categoria. Di mercato se ne stanno occupando il direttore generale Giuseppe Bonanno ed il direttore sportivo Maurizio Pellegrino. Oggi la priorità è individuare quei dieci-dodici under che comporranno la rosa, in maniera tale da identificare quelle posizioni ad essi riservati e occupare le altre con over in grado di fare la differenza.

La questione è nota: più i giovani sono bravi e meno portati a errori, più una squadra di D è competitiva considerato che almeno quattro devono essere sempre in campo come dice il regolamento. Alcuni giovani sono già arrivati a Reggio Calabria. Da questi verrà fuori la prima batteria di under che sarà messa a disposizione di Bruno Trocini, a cui poi si aggiungeranno quelli che arriveranno in prestito dalle società professionistiche. Per quest’ultima tipologia di operazioni ci sarà tempo fino al 20 settembre, considerata la proroga avuta per il mercato. Lunedì il “Sant’Agata” dovrebbe tornare fruibile e, una volta superato il problema dell’interruzione dell’energia elettrica dovuta a mancati pagamenti di gestioni precedenti, potranno riprendere gli allenamenti.

E gli over? Arriveranno. Probabilmente già nei prossimi due giorni e con una lunga serie di annunci. Si è già detto ad esempio dell’interesse per Mungo e Calapai, ma nella lista si possono aggiungere anche l’ex Monopoli Pinto e altri profili. Reduce da un’esperienza con i biancoverdi pugliesi e attualmente libero c’è ad esempio anche Orlando Viteritti, esterno destro difensivo che è diventato un calciatore importante di Serie C proprio sotto la guida di Bruno Trocini.

Tra i calciatori destinati a giocare nella Nuova Reggina sembra esserci Nino Barillà. Il centrocampista reggino, qualora si concretizzasse il ritorno nella squadra (seppur con un nome provvisorio) di cui è tifoso e che lo ha lanciato, andrebbe verosimilmente a prendersi la fascia di capitano.

Sarebbe un’iniezione di regginità nel solco che si sta seguendo anche fuori dal campo. Dopo la nomina di Giuseppe Praticò come responsabile della comunicazione, la società sta pensando a nuove figure reggine per l’organigramma che hanno già lavorato in amaranto. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni. C’è, però, un nemico: il tempo che scorre, perché serve fare tutto in fretta. La gara in programma domenica 17 ad Acireale sarà recuperata il 18 ottobre. Quella in casa con il Lamezia Terme, originariamente prevista il 20, è fissata il 25 ottobre. Ad oggi, qualora non arrivassero nuove comunicazioni, si potrebbe andare in campo il 24 in trasferta con il San Luca.

Ieri intanto ha firmato con il Frosinone il classe 2006 Antonio Lagonigro. Svincolato dopo gli anni nel settore giovanile della Reggina e la mancata iscrizione del club amaranto, era considerato uno dei talenti più importanti del “Sant’Agata” e adesso potrà continuare la sua carriera nel vivaio di una squadra di Serie A.