La Reggina inizia a prendere forma. Cosenza e Barillà obiettivi raggiungibili

Quattro nuovi tasselli per la Reggina: l’attaccante esterno Provazza, il terzino sinistro Zanchi (unico over dei quattro), il difensore destro Matteo Martiner e l’attaccante Giuseppe Coppola. La costruzione della rosa, dunque, prosegue. Un’operazione che ha margini temporali particolarmente stretti, considerato che salvo nuove comunicazioni si dovrà andare in campo già domenica in trasferta con il San Luca. Si confida ancora in un rinvio del match, ma al momento ci si deve proiettare al weekend con la consapevolezza che è probabile si vada in campo. Ieri si è svolto il primo allenamento agli ordini di Bruno Trocini. Il tecnico ha a disposizione una ventina di calciatori, soprattutto under a cui gradualmente si stanno aggiungendo gli over che comporranno la spina dorsale della squadra. Il progetto nuova Reggina potrebbe dunque essere ad un livello di avanzamento più evoluto di quanto le ufficializzazioni non dicano. Ieri ne sono arrivate altre quattro.

Alessandro Provazza, punta esterna, è tornato al “Sant’Agata”, esattamente lì dove è cresciuto come calciatore. Nelle ultime due stagioni era stato prestato dalla Reggina 1914 a Lamezia e Vis Pesaro. Trovatosi svincolato dopo la mancata iscrizione in B, ha scelto di abbracciare il club che sta facendo ripartire il calcio a Reggio Calabria.

Si tratta di un under (classe 2003) di altissimo profilo, considerato che è un calciatore che ha già alle spalle una stagione di D dove ha fatto vedere ottime cose ed una di C, dove solo i problemi fisici lo hanno limitato. Contratto biennale per lui.

Non è un under, ma un elemento che può fare la differenza Andrea Zanchi. Il trentaduenne ha firmato un accordo di due anni ed è un esterno sinistro difensivo che può giocare sia da quarto in difesa che da quinto a centrocampo in un 3-5-2. Nella passata stagione era al Padova, sempre in Serie C. Nella terza serie nazionale ha disputato oltre 200 partite ed è uno che si fa apprezzare per la sua capacità di fornire assist.

Martiner e Coppola sono, invece, due giovanissimi (classe 2005) che arrivano in prestito dalla Pro Vercelli. Il primo gioca sulla fascia e, prima dell’approdo nel settore giovanile piemontese, era stato messo nel mirino da diversi club importanti. Coppola ha fatto tutta la trafila nel vivaio della squadra da cui è stato prelevato.

I quattro si aggiungono a Mungo, Ingegneri, Ricci e Bianco che erano stati ufficializzati sabato. Un’altra raffica di ufficialità si attende nella giornata di oggi. Sono, ad esempio, affari definiti o quasi quelli che dovrebbero portare nella disponibilità di Trocini la punta esterna Ivan Altamura (classe 2004, di proprietà del Benevento) e il centrocampista argentino Fabricio Ponzo (2004, lo scorso anno al Barletta).

Manca solo l’annuncio per il centrocampista Marco Bontempi, centrocampista classe 2003. Cresciuto nella Sampdoria, ha giocato in C nell’ultima annata con metà stagione all’Arzignano e metà al Fiorenzuola.

Il quadro degli obiettivi poi non cambia. Si continua a monitorare la situazione di Bombagi e Welbeck. Qualora i due si svincolassero dal Catanzaro, la nuova Reggina farebbe la sua proposta. Tra i giallorossi c’è sempre interesse anche per il classe 2004 Belpanno, altro centrocampista e altro under (ne serviranno più di dieci in rosa per poterne avere almeno quattro sempre in campo).

Cosenza e Barillà sono nomi sempre attuali e affari non lontani dal potersi chiudere, ma le prossime ore aiuteranno a capire se ci sarà l’opportunità per rivedere giocare al “Granillo” due reggini che sarebbero simboli importanti per la squadra.