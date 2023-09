Reggina, ritorna in amaranto il centrocampista Nino Barillà. Per lui un contratto biennale

La Fenice Amaranto di Reggio Calabria ha reso noto, con un comunicato, di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del centrocampista Antonino Barillà che si lega al club con un contratto biennale.

«Reggino di nascita, classe 1988, Nino è un "figlio del Sant'Agata" - si legge nella nota - che ha voluto mettere le sue indiscusse qualità al servizio della sua città che gli ha regalato sia l'esordio in serie A nel 2006, che il primo gol sempre nella storica partita contro la Juventus. Indimenticabile la sua esultanza sfrenata per aver realizzato il sogno di segnare in serie A con la maglia della Reggina. Successivamente Nino ha indossate le maglie di Sampdoria, Ravenna, Trapani, Parma, Monza, Alessandria e Viterbese accumulando ben 425 presenze tra serie A e serie B, condite da 8 reti. Il suo cuore è rimasto sempre a Reggio Calabria, ed oggi, torna a vestire la maglia amaranto con grande entusiasmo, per contribuire a ricostruire ciò che la gloriosa storia di questo club merita».