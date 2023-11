Rossetti regala tre punti alla Reggina, il Castrovillari si arrende nel derby

Castrovillari-Reggina 0-1

Marcatore: 18' st Rossetti.

Castrovillari: Patitucci 7, Giacalone 6, Abbenante 6.5, Aceto 7 (34' st Serafino sv), Alfano 7, Atteo 7.5, Romeo 5.5 (16' st Izco 6), Cosenza 6.5, Varela 5.5, Teyou 5.5 (40' st Jawarà sv), Scognamiglio 7 (14' st Festa 6). All. Donato 6.

Reggina: Velentin 6, Salandria 6.5, Mungo 6.5, Ricci 6.5 (40' st Bianco sv), Barillà 6 (28' st Provazza sv), Perri 6 (28' st Zucco sv), Martinier 5.5, Rossetti 7 (44' st Bontempi sv), Dervishi 7, Kreemovic 7, Girasole 7. All. Trocini 6.5.

Arbitro: Bonci di Pesaro 5.

Note: Spettatori 800 circa. Ammoniti: Ricci, Barillà e Rossetti; Aceto e Scognamiglio. Angoli 4-4.

CASTROVILLARI. Senza infamia e senza lode. È un vecchio adagio - insieme al più classico “un tiro un gol” - quello che ha accompagnato il primo “duello” ufficiale tra il Castrovillari e Reggina, costruite entrambe in ritardo, ampiamente incomplete, ma con qualche individualità capace di smuovere gli equilibri del campo. Ed è stata proprio la qualità di Rosseti a risolvere un derby avaro di emozioni, tra l'altro condizionato da un forte vento.