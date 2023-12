La Reggina torna a vincere: Bolzicco stende il Canicattì

Canicattì-Reggina 0-1

Marcatore: Bolzicco

CANICATTÌ (3-5-2): Scuffia 6.5 ; Amenta 5,5 (7’ st Vecchi 6), Raimondi 5,5 , Loza 5,5; Gambicchia 5,5 (20’ st Salvia 6), Sidibe 6,5, Diaz 5,5, Camara 6, Tedesco 5,5; Bonilla 5.5, D’Onofrio 5,5 (7’ st Catania 5,5). A disposizione: Testagrossa,, Tavella, Scopelliti, Viglianisi, Fuschi, Petrucci All. Pidatella 6.

REGGINA (4-3-3): Velcea 6,5; Martiner 6, Girasole 6,5, Ingegneri 6, Cham 6; Mungo 7, Salandria 6 , Porcino 6,5 (28’ st Zanchi 6,5) ; Marras 6 (37’ st Perri s.v.), Bolzicco 6,5, Altamura 6,5 (14’ st Provazza 5,5. 45’ st Kremenovic s.v.). A disposizione: Martinez, Bianco,, Bontempi, Coppola, Parodi All. Trocini 6,5.

Arbitro: Muccignato di Pordenone 5 .

Note: Recupero: 3’ e 4’. Ammoniti: Ingegneri, Bonilla. Espulsi: Martinez (al 37’ per proteste dalla panchina)

La Reggina torna a vincere e lo fa in trasferta contro il Canicattì. Vittoria con il minimo scarto firmata da Bolzicco ed anche con sofferenza finale, ma nel complesso gli amaranto hanno meritato il successo e hanno dato un segnale dopo un periodo di crisi che ha portato grande malcontento nell’ambiente. Non era facile reagire, soprattutto l’emergenza a livello di uomini, ma gli uomini di Trocini ce l’hanno fatta. Nel finale di primo tempo è arrivato il meritato vantaggio amaranto: Altamura, dopo essersene andato sulla sinistra, ha dato a Bolzicco la palla che l’argentino, ricevendo la sfera in area, ha trasformato nel gol dello 0-1.