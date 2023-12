Un rigore di Barillà a 4' dalla fine regala alla Reggina il derby con il Locri

Reggina-Locri 1-0

Marcatori: 41’ st Barillà (rig).

Reggina (4-3-1-2): Velcea 6; Martiner 5,5, Girasole 6, Ingegneri 6, Zanchi 5,5 (13’ Marras 5,5) ; Mungo 5,5, Salandria 5,5 (34’ st Barillà 6,5), Porcino 5,5 (21’ st Rosseti 6) ; Perr 5,5 (21’ st Provazza 6) ; Altamura 5,5 (13’ st Cham 5,5), Bolzicco 5,5 . A disposizione:Fecit, Simonetta, Kremenovic, Parodi. Allenatore: Trocini 5,.5.

Locri (3-5-2): Lanziani 6,5; Lucà 6, Di Venosa 6 , Aquino 5,5, Greco 6 (43’ st Costa s.v.), Cuzzilla 6 (34’ st Pasqualino s.v.) ; Diakhate 6,5 , Marin 6, Morrone 6 (34’ st Comito s.v.) ; Marsico 6 , Pappalardo 6. A disposizione: Galea, Bruzzese, Pipicella, De Leonardis,, Misefari, Moreira. Allenatore: Iervasi. 6,5.

Note: Ammoniti: Lucà, Greco, Aquino, Pasqualino, Rosseti. Spettatori 3820 di cui 105 ospiti. Recupero: 0’ e 4’. Angoli 6-1.

Arbitro: Testaì di Catania 6

REGGIO CALABRIA | Un rigore di Barillà, a meno di cinque minuti dal termine, regala tre punti alla Reggina che piega tra le mura amiche un buon Locri. Le proporzioni del risultato e le contingenze dell’episodio decisivo danno la misura di una vittoria particolarmente sofferta per la squadra di casa, che a lungo non è riuscita ad imporre il proprio gioco nei confronti dei meno quotati ospiti. Nella sfida tutta reggina la formazione di Trocini ha faticato maledettamente a costruire azioni da rete, ha sbattuto sulla solida fase difensiva della formazione jonica che, soprattutto nel primo tempo, ha avuto anche i palloni giusti per andare in vantaggio. Con i tre punti conquistati la Reggina si insedia al quinto posto, agganciando l’ultimo posto utile per l’accesso ai play off. Il Locri resta nelle zone basse della classifica, ma uscendo da una partita che gli può dare nuove consapevolezze frutto di una prova di assoluto valore. La differenza nell’economia della partita l’ha fatta un episodio, dopo un’intera sfida dove sulla bilancia delle prestazioni, in rapporto al valore assoluto delle due rose, gli ospiti si erano fatti nettamente preferire.