San Luca, per il derby con il Locri è corsa contro il tempo

Se l’attesissimo derby contro il Locri, valido per la prima giornata del girone di ritorno si giocherà al Corrado Alvaro, finalmente tornato nella piena disponibilità del Comune dopo un sequestro durato quattro mesi, lo si dovrebbe apprendere nella giornata di oggi.

La società, dopo aver saldato le vecchie pendenze con il Comune, ha presentato una regolare richiesta di “affitto per un giorno” dell’impianto sportivo, al fine di disputare la gara in programma domenica 7 gennaio.

Dal suo canto il Comune nella persona del sindaco, Bruno Bartolo e dei componenti la Giunta, visto che è in atto la manifestazione d’interesse per la gestione dell’impianto, la cui scadenza per la presentazione di eventuali offerte di gestione è scaduta ieri e oggi saranno aperte le buste, per poter concedere per un solo giorno il campo deve prima approntare una delibera d’indirizzo, la quale a sua volta deve essere vistata dal segretario comunale, che purtroppo ha rassegnato le dimissioni lasciando la sede di San Luca vacante, dopo averla gestita, anche se a scavalco, per circa quattro anni.

