Troppo Trapani per la Reggina, la capolista si impone per 3-1: in gol Barillà

Trapani - 29 punti di differenza in classifica non possono essere casuali. E si sono visti nel confronto tra il Trapani e la nuova Reggina. Una sfida di vertice, in cui la prima affrontava la quarta, ma il livello differente tra le due compagini è emerso soprattutto nella capacità di essere efficaci e concreti nel gioco offensivo. Una caratteristica rintracciabile anche grazie alla grande quantità e qualità di esterni offensivi e attaccanti di categoria superiore presenti nella rosa dei granata. La sfida, finita 3-1 per i siciliani, contribuisce ad irrobustire le consapevolezze della squadra di Torrisi e ad avvicinarla verso la promozione in Serie C. La sconfitta degli amaranto invece rende un po’ meno salda la posizione play off della compagine dello Stretto.

Eppure gli ospiti erano partiti bene. Avevano avuto un buon approccio alla partita, ma il Trapani come tutte le grandi squadre ha saputo mettere subito un freno alla fiducia degli avversari. Lo ha fatto con un gran gol di Acquadro, che dopo più di dieci minuti ha insaccato la palla all’incrocio dei pali con un tentativo dal limite. La Reggina ha reclamato per un rigore su Parodi, colpito dopo aver toccato la palla dal portiere Ujkaj in uscita. L’episodio non ha sorriso agli amaranto, che sono rimasti discretamente in partita per tutto il primo tempo. I due colpi del ko sono arrivati nella fase iniziale della ripresa. Prima Cocco ha firmato il 2-0, realizzando un penalty assegnato per un tocco di mano di Porcino visto dall’arbitro. Poi Convitto ha depositato in rete una palla a porta sguarnita, sfruttando lo scontro tra Girasole e Velcea.

Da quel momento la gara si è praticamente conclusa ed il Trapani ha controllato bene il match. Solo nella fase finale della partita la Reggina ha provato ad avere una reazione d’orgoglio, ma è bastata solo per realizzare il gol della bandiera. Lo ha firmato l’ex di turno Barillà, capitalizzando una bella giocata di Provazza sulla destra.