Reggina, il quarto posto adesso è più al sicuro

Ci si prepara ad una Pasqua serena in casa Reggina. La vittoria contro l’Akragas ha rasserenato gli animi, dando soprattutto alla squadra elementi per guardare con fiducia al futuro. I tre punti hanno permesso di allontanare il Real Casalnuovo, sconfitto dall’Igea Virtus, sgonfiando un po’ la posta in palio per lo scontro diretto in programma domenica 7 aprile. Il quarto posto adesso é più al sicuro. La squadra avrà Pasqua e Pasquetta come giorni liberi, mentre si è allenata ieri e lo farà anche oggi sempre al centro sportivo Sant’Agata. Il gruppo avrà modo di staccare e ricaricare le batterie in vista delle ultime giornate di campionato e possibilmente anche dei playoff.

Un traguardo che in ogni caso rappresenterebbe solo un punto di partenza. L’obiettivo sarà fare più strada possibile, con la consapevolezza che le prossime settimane dovranno essere di crescita per avvicinarsi a quel livello che fino ad ora la squadra non ha raggiunto. Quello che le consentirebbe di mettere in discussione la supremazia mostrata da tutte le squadre in vetta alla classifica nel confronto diretto. Anche perché gli amaranto, prevedibilmente, si troverebbero inizialmente davanti una tra Siracusa e Vibonese già nel primo turno. E lo faranno in trasferta, nella stessa dimensione in cui sono arrivate quattro sconfitte nelle ultime cinque gare.