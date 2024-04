La Reggina batte il Real Casalnuovo e mette in cassaforte il piazzamento playoff

Real Casalnuovo-Reggina 0-1

REAL CASALNUOVO (3-5-2): Rossi 6; Sosa 6 (36’ st Ruggiero sv), A. Cannavaro 6.5 (23' st Castellano 6), Croce 6.5; Piga 6, Bucolo 5.5, Carnevale 6, Pinna 6 (35’ st Vivacqua sv), Di Corato 5.5; Sarno 5.5, Reginaldo 6 (23' st Pezzi 6). A disp.: Viola, Camorani, M. Cannavaro, Sgambati, Caropreso. All.: Esposito 6.

REGGINA (4-3-3): Martinez 6.5; Martiner 6, Girasole 5.5, Adejo 6, Cham 6; Mungo 6, Barillà 7 (41’ st Zanchi sv), Perri 6.5 (35’ st Belpanno sv); Provazza 6 (28’ st Lika), Bolzicco 6 (15’ st Rosseti 6), Renelus 5.5 (11’ st Porcino 6). A disp.: Velcea, Ingegneri, Zucco, Marras. All.: Trocini 6.5.

ARBITRO: Buzzone di Enna 6. Guardalinee: Gentilezza-Scionti.

MARCATORE: 31' st Barillà

NOTE: Ammoniti: A. Cannavaro, Provazza, Mungo. Angoli: 7-3. Recupero: 0’ pt, 5’ st.

La Reggina vince di misura e mette in cassaforte il piazzamento playoff. Tre punti pesanti, quelli raccolti dagli amaranto in casa del Real Casalnuovo, grazie a una rete siglata da Barillà. Una vittoria voluta e conquistata dalla squadra di Trocini al termine di una gara per nulla facile. Dopo una buona partenza, pian piano ha lasciato spazio al ritorno dei locali, andati vicini al gol a più riprese nel primo tempo con Sosa e Piga.