La “Franco Tigano” Palmi ha rilevato il titolo di Serie A2 di Volley: "Abbiamo forti ambizioni per il futuro"

La società Pallavolo “Franco Tigano” Palmi ha rilevato il titolo di Serie A2 maschile dal sodalizio Lupi Santa Croce. Dopo i due meritati successi in Coppa Italia e Supercoppa Serie A3, la Franco Tigano ha ritenuto di avere tutte le carte in regola per poter disputare un campionato di categoria superiore, campionato che vedrà appunto Palmi impegnata per la prima volta nella seconda categoria nazionale maschile.

"Ci teniamo a ringraziare la società Lupi Santa Croce - si legge in una nota della società - per aver creduto in noi e per aver voluto avviare un progetto di collaborazione che speriamo possa portare ottimi risultati in futuro. La Serie A2 maschile approderà dunque per la prima volta nella storia a Palmi, che come già dimostrato in questa e nelle passate stagioni, parteciperà sicuramente con entusiasmo e passione. Nei prossimi giorni presenteremo la progettualità per la stagione sportiva 2024-2025.La nostra Calabria, la nostra Città, i nostri super tifosi e tutto il territorio meritano un palcoscenico del genere. Forza Palmi!"