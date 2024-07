L'Asd San Luca 1961 ha reso noto sulla propria pagina Facebook che "il titolo di Eccellenza da questo momento sarà ceduto gratuitamente a chi ne abbia interesse. A malincuore, non avendo ottenuto le liberatorie da parte dei calciatori, utili per eventuale richiesta di ripescaggio in serie D, si è deciso ad unanimità di cedere il titolo di Eccellenza gratuitamente a chi ne abbia interesse. Tutto passa, molto torna, ma niente davvero resta!!!"