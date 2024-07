Olimpiadi, con Arianna Errigo “sfila” Condofuri

La 36enne fiorettista mancina si presenta per la quarta volta ai Giochi a cinque cerchi e l’essere stata prescelta quale portabandiera costituisce un legittimo e meritato riconoscimento per tutto quello che è stata capace di realizzare nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera. A Parigi si presenterà in pedana alla ricerca di ulteriori podi e questa volta lo farà da mamma-olimpionica di due gemelli e, come premesso, da portabandiera, pur se le ambizioni restano quelle di sempre. Un’Olimpiade diversa, sicuramente “speciale”, rispetto alle tre, precedenti partecipazioni. «Vado per vincere, ma questa me la voglio godere. Senza pressioni» ha detto. Nel fioretto la nazionale italiana resta, sempre, il “quartetto” da battere. Senza dimenticare che il sogno più grande rimane quello dell’oro individuale sfiorato a Londra, dove venne sconfitta in finale dalla Di Francisca, al termine dei 60” supplementari e per un solo punto di differenza (12-11).