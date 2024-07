Reggio Calabria fa il tifo per Massimo Spinella, orgoglio calabrese

“Reggio Calabria fa il tifo per Massimo Spinella, atleta reggino impegnato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nella disciplina Tiro a segno. Sotto la bandiera dei cinque cerchi, nella massima competizione sportiva internazionale, il nostro territorio avrà in lui un validissimo rappresentante che riannoda il filo del tempo, regalandoci emozioni uniche. Le Olimpiadi sono il traguardo al quale ogni atleta ambisce, e rappresentano anche il principale appuntamento mediatico sportivo a livello mondiale. Reggio Calabria con Massimo Spinella, prosegue quel binomio vincente con le pratiche sportive che confermano i grandi risultati che stiamo ottenendo in moltissime discipline. E nello spirito olimpico, già la stessa sua partecipazione è una vittoria anche per tutti noi. A nome della città di Reggio Calabria, gli auguriamo di affrontare le sue gare al meglio della condizione, consapevole di rappresentare al meglio l’Italia e anche la città. Lo attendiamo al suo rientro, qualunque sia il risultato conseguito, per festeggiare insieme la sua partecipazione al circuito olimpico che è già un orgoglio straordinario per la nostra città”. Questo l'augurio del sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà.