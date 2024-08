Prende forma la Reggina di Pergolizzi

La Reggina segna cinque gol alla squadra Allievi nel test del sabato. L’allenamento congiunto ha mostrato una squadra che non ha ancora trovato grande fluidità offensiva. In questa fase della preparazione, con gambe non ancora al top e tanto lavoro svolto sulla parte atletica, certe difficoltà sono quasi fisiologiche. A segno sono andati Barranco, Provazza e nel secondo tempo Perri e Ragusa (doppietta). Nel primo tempo per contenere il passivo sono state decisive le parate di Martinez impiegato con i giovani e autore di grandi interventi.

La Reggina si è schierata sempre con il 3-5-2. Nel primo tempo davanti al portiere Lumia, difesa a tre composta da Cham, Ingegneri e Girasole. Sugli esterni di centrocampo Pedalino a destra e Malara a sinistra, con Ba davanti alla difesa affiancato da Perri e Zucco. In attacco spazio a Barranco a Provazza.

La squadra ha poi iniziato la ripresa con Martorano (portiere delle giovanili); Mariano, Adejo, Bonacchi; Vesprini, Forciniti, Laaribi, Barillà, Porcino; Ragusa, Perri. Non hanno preso parte all’amichevole Rajkovic, Renelus e Rosseti.

Alla fine dell’allenamento congiunto ha parlato Rosario Pergolizzi «Per noi - ha spiegato il tecnico -. in questo momento è importante soprattutto trovare la condizione fisica. Le squadre del settore giovanile sono allenate bene e ti mettono in difficoltà sul piano della corsa. Sappiamo che la lucidità e la brillantezza in questo momento possono mancare».

In campo c’è stata l’opportunità di vedere una Reggina che punta a restare corta, con la difesa alta e con poca propensione al passaggio superfluo. «Io - ha chiarito il tecnico sui suoi principi - credo nel gioco in verticale per accorciare il campo. Se giochi in orizzontale dai alle altre squadre la possibilità di sistemarsi in difesa. In questo momento possiamo anche sbagliare, però dobbiamo comunque pensare a stare corti e a mantenerci vicini alla porta avversaria».

Pergolizzi ha poi parlato dell’ultima cessione di Mungo, passato proprio ieri alla Puteolana. «Mi dispiace - ha ammesso - per la sua partenza. Lui si è sempre comportato da professionista. Ha fatto una scelta. Abbiamo perso un giocatore importante, ma la società si farà trovare pronta nel prendere qualche nuovo giocatore qualora indivuassimo qualcosa di utile».

I rinforzi per l’allenatore non sono il primo pensiero. «Noi - ha evidenziato - dobbiamo pensare a diventare squadra e non perdere di vista il nostro obiettivo. Se sarà necessario ci saranno dei movimenti per i quali riterremo valga la pena».

L’inizio difficile con Scafatese e Siracusa da affrontare già nelle prime sei giornate non genera pensieri particolari in Pergolizzi. «Sarà difficile - ha spiegato - tutto il campionato. Non è retorica. Ce la possiamo giocare con tutti e credo che la Reggina dovrà dimostrare le sue potenzialità nell’arco di tutto il campionato».

Cambio di programma per l’allenamento di oggi che non si svolgerà al mattino, ma alle ore 17.30.