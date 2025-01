Reggina avanti tutta: tre gol al Sant'Agata e l'obiettivo Siracusa sempre a tre punti

La Reggina vince ancora, sale al secondo posto e prosegue la sua rincorsa al Siracusa (sempre a +3). Cade al Granillo un buon Sant’Agata, protagonista di un’ottima prestazione in cui ha avuto le occasioni per mettere paura ai più quotati avversari. Tuttavia, alla lunga la maggiore qualità degli amaranto ha fatto la differenza e ha consegnato una meritata vittoria alla squadra di Trocini. La prima occasione del match l’ha avuta proprio il Sant’Agata, ma Lagonigro è stato bravo a chiudere lo specchio su una conclusione ravvicinata di Manfrellotti. La gara è sembrata da subito insidiosa per gli amaranto, ma al 20’ è arrivato l’episodio che ha messo in discesa la sfida per i padroni di casa.

Ragusa, lanciato in profondità da Barranco, ha subito fallo da Nunzi in area. Dal dischetto si è presentato Barillà che ha siglato l’1-0. Il vantaggio ha permesso alla Reggina di controllare il match, pur non mostrando la brillantezza delle precedenti partite. In avvio di ripresa i siciliani hanno avuto la palla del pareggio. Bravo Manfrellotti ad andare via sulla sinistra, assist perfetto per Bova che solo in area non è riuscito a centrare la porta. Passato lo spavento, la Reggina ha chiuso la gara.

Prima con il 2-0 firmato da Renelus che in qualche modo ha spinto la palla in rete, dopo un’azione confusa in area siciliana. Poi con Barranco che ha firmato il tris con un bel sinistro di prima intenzione insaccatosi sotto la traversa , sfruttando un suggerimento da sinistra di Porcino. Una vittoria importante per la Reggina, arrivata nella sempre difficile situazione di dover giocare tre partite in sette giorni. Una settimana in cui sono stati conquistati sette punti (tra Scafatese, Castrumfavara e Sant’Agata), con tanti rimpianti per lo scontro diretto giocato in Campania dove c’erano i presupposti per portare a casa un successo che sarebbe stato fondamentale. Il Sant’Agata, in attesa dei rinforzi, si può godere una prova che può dare nuove consapevolezze alla squadra di Raciti.